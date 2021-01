Caro Gianni,

i tuoi novant’anni si potrebbero tradurre: da una mano codici, leggi, libri, dall’altra la fisarmonica.

Sei ricordato prevalentemente come musicista, l’attività alla quale hai dedicato quasi tutta la tua lunga vita.

Insomma sei un musicista tutto tondo.

Qual magnifica professione,/ quella del musicista!/ Occorre aver passione/ Con lo spirito dell’artista./ C’è da studiar con determinazione,/ lo strumento che conquista ../ .. tanti son gli anni/ necessari per imparare,/ quanti affanni/ per lo spettacolo affrontare/. Seppur ben s’è preparati/ ogni momento occor affrontare/ per diventar ben affermati….

L’ispirazione sempre vigile sia,/ t’auspichiamo di vero cuore,/ da chi compone per cortesia,/ come all’esecutore/ nel vortice della “simpatia”, del suo ascoltatore.

Ciaooo con tanti auguri

Franco Montaldo