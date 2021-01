La copertura del palazzetto dello sport di Monleale, una bella realtà locale e uno dei pochi centri della Val Curone in grado di riunire giovani in uno sport sano come l’Hockey (ma non solo), era crollata e andata completamente distrutta a causa della nevicata avvenuta il 4 dicembre scorso.

Un danno di proporzioni incalcolabili per l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Monleale Sportleale Hockey” che non sapevano più cosa fare: “Dopo l’intensa nevicata della giornata – dicevano gli addetti – la copertura della nostra pista ha ceduto…Non abbiamo parole per tutto ciò. Ci ritroviamo senza una casa dopo tutti i sacrifici che sono stati compiuti in questi anni…Tutte le piastrelle tolte, messe, aggiustate, le ultime alluvioni da cui ci siamo sempre rialzati grazie all’aiuto di tanti appassionati, gente del Paese e non…Siamo increduli…”

La Società sportiva si è subito messa all’opera per cercare, in qualche modo, di ricostruire la struttura e grazie a Mara Faravelli è stato dato il via ad una raccolta fondi su Gofoundme.com, che però, malgrado i 79 donatori è riuscita a raccogliere solo 5.970 euro, un’inezia rispetto agli oltre centomila che sarebbero necessari per ricostruire la struttura, ma adesso, grazie all’aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona questo sarà possibile.

La Fondazione, infatti, ha deciso di stanziare la somma di 50 mila euro a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Monleale Sportleale di Monleale, quale contributo per la realizzazione di una nuova struttura in seguito al crollo della tensostruttura di hockey e pattinaggio del Palahockey Augusto Massa di Monleale distritto dalla nevicata.

Grazie alla Fondazione, quindi, quella che era una struttura unica della valle e un fiore all’occhiello del Tortonese, tornerà a rivivere completamente.

NELLA FOTO IN ALTO IL PALAZZETTO COM’ERA PRIMA E DOPO LA NEVICATA DEL 4 DICEMBRE SCORSO