A seguito dell’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, sabato 30 gennaio, in cui un operaio dipendente dell’Azienda Seli Overseas Spa operante nel Cantiere di Radimero nel territorio del Comune di Arquata Scrivia ha subito gravissime conseguenze ad una mano, le Organizzazioni Sindacali Territoriali del settore edile Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, hanno richiesto un incontro urgente all’azienda e al Consorzio Cociv, oltre a proclamare quattro ore di sciopero ad inizio turno per tutti i turni nella giornata di lunedì 1° febbraio 2021.

Infortunio sul lavoro ad Arquata Scrivia in un cantiere del terzo valico