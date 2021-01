Ricerca per:

Alla luce di quanto emerso dal duplice controllo, il soggetto in questione veniva denunciato a piede libero per il delitto di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato ha denunciato un ventenne imperiese, già segnalato in passato alla locale Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti, per detenzione finalizzata allo spaccio.

Imperia. Giovane imperiese denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti