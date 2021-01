Ricerca per:

Gli incontri sono riservati agli operatori del settore ma non è escluso possano essere registrati e postati su internet.

L’auspicio del Rotary è quello che, da questo scambio di idee ed esperienze, possano scaturire utili spunti e connessioni per un cambio di passo nelle azioni volte a favorire l’attrattività del Basso Piemonte.

– 18 febbraio ore 21 titolo ” Il ruolo di un Consorzio di Tutela Vini per il rilancio del territorio ” – Relatore – Presidente Consorzio Tutela del Gavi –

– 11 febbraio ore 21 titolo ” Vocazione territoriale per lo sviluppo locale fra tradizione ed innovazione ” – Relatore prof. Piercarlo Rossi – Docente diritto comparato e direttore del Dipartimento di Management dell’Università di Torino –

– 14 gennaio ore 21 titolo :”L’arrivo del treno Alta Velocità Giruno Zurigo-Genova ogni giorno a Tortona : nuovi orizzonti per chi ama il territorio del Basso Piemonte ” – Relatore . ing. Walter Finkbohner ” – Dirigente Ferrovie Svizzere –

Si tratta di 5 incontri nell’arco di due mesi con argomenti e Relatori di grande rilievo che vanno ad individuare possibili opportunità per la nostra comunità di “fare sistema” al fine di vincere la sfida per l’affermazione del nostro patrimonio naturale, storico, artistico, culturale, enogastronomico, vitivinicolo, produttivo e religioso.

Bella iniziativa del Rotary Club Tortona che con la collaborazione del RC Gavi Libarna, organizzano una serie di incontri dal titolo “ Insieme per la valorizzazione del territorio “ sul tema del riconoscimento del nostro territorio ricco di potenzialità ma, troppo spesso, non sufficientemente conosciute.

Il Rotary di Tortona organizza una serie di incontri per valorizzare il territorio