Il covid-19 non ferma la Befana a Valenza. Giovedì 7 gennaio dalle ore 16 alle 18 la Befana del Comune passerà a distribuire doni a bimbe e bimbi, lungo questo percorso, piazza XXXI Martiri (partenza), corso Garibaldi, piazza Gramsci, viale Oliva e ritorno alla piazza XXXI Martiri. L’EVENTO SI TERRA’ COMPATIBILMENTE CON LA NORMATIVA A CONTRASTO DEL COVID CHE VERRA’ EMANATA DAL GOVERNO.

Nel caso di regolare svolgimento sarà sufficiente attendere, nel rigoroso rispetto delle norme sul distanziamento ed anti-assembramento indossando la mascherina, a bordo della strada e la ‘Simpatica vecchina’ passerà a bordo non della scopa tradizionale ma di un Pik Up per distribuire i doni.