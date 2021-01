In occasione della commemorazione di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, l’Assessore Espedito Longobardi ha reso pubblici i dati conseguiti dal Comando di Polizia Locale di Taggia nel corso dell’attività svolta nel 2020.

Sanzioni elevate in materia di Codice della Strada 6687

Sanzioni elevate in materia di commercio 52

Totale sinistri rilevati 45

Veicoli rimossi 347

I dati cui sopra hanno fatto registrare una considerevole flessione riconducibile ovviamente agli effetti del lockdown.

Soddisfacente invece l’attività di Polizia Giudiziaria che, in controtendenza ai dati di cui sopra, ha fatto registrare un incremento pari al 50%.

Tra i reati perseguiti l’inosservanza a provvedimenti dell’Autorità, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale, contraffazione di targhe e favoreggiamento mentre, nell’ambito dell’attività connessa al Progetto “Estate Sicura 2020”, svolta in prossimità degli arenili del territorio, ottimi i risultati conseguiti in materia di

prevenzione e repressione dell’abusivismo commerciale e vendita di prodotti con marchi contraffatti.

Buona anche l’attività di prevenzione in materia delle normative COVID 19 nell’ambito della quale si è proceduto elevando complessive 29 sanzioni.