Bella iniziativa di alcuni Commercianti di Tortona che in occasione della festa della Befana, hanno deciso di fare un regalo ai numerosi bambini adolescenti disabili ospiti nei centri di Tortona e a Casalnoceto, regalando loro occhiali da sole, gioiellini, trucchi e profumi, cartoleria, scarpe, maglie, dolci e buoni per capelli e per colazioni (appena si potrà) e, oltre a questo, anche buoni per merende in alcune aziende agricole del territorio. In pratica tutte le tipologie di negozio che hanno aderito in meno di 8 ore, cioè da quando è nata l’idea proposta da alcuni commercianti del centro storico di Tortona.

L’iniziativa è stata realizzata dalle stesse persone che partecipano al gruppo FB “L’eco di Tortona” e vuole essere un segnale di forte solidarietà e di coesione fra tuti gli operatori tortonesi.

I regali sono stati consegnati nella giornata di oggi, martedì 5 gennaio, alle 4 comunità di adolescenti presenti a Tortona e Casalnoceto e gli operatori li faranno trovare agli ospiti, domattina, nelle rispettive unità.

“Insieme non solo per alzare o abbassare le serrande – dicono alcuni degli organizzatori dell’evento – i commercianti e non soltanto loro, vogliono iniziare questo anno pensando agli altri, sperando che questo nuovo anno sia la ripresa non solo economica ma anche dello spirito di solidarietà.”

Sicuramente non citiamo i circa 40 commercianti, artigiani o produttori che hanno aderito alla bella iniziativa, perché l’obiettivo è quello di essere una singola forza della quale fanno parte tutti ma è giusto dare risalto a questo evento.

“Avendo organizzato tutto in 8 ore – concludono alcuni degli organizzatori – è impossibile che tutti potessero partecipare attivamente, ma lo riteniamo un modo per dare luce alla nostra resilienza, senza dire chi ha portato cosa: basta anche il pensiero, basta anche dire ‘io ci sono’ anche se non porto niente. Anche in questo particolare momento non dimentichiamo l’amore e la solidarietà verso il prossimo.”

La befana è pronta a partire con destinazione i bambini e quelli che vedete nelle immagini sono i regali donati dai commercianti, artigiani e produttori del tortonese.

Un grazie perché la solidarietà di una Comunità si vede in queste occasioni e sarebbe davvero bello se questa solidarietà e questa unione di intenti, fosse propria di un grande numero di operatori e poi estesa a tutta la città, perché anche così, con l’adesione di tanta gente, produttori, venditori e consumatori, l’economia può rimanere a galla e tanti operatori continuare nella loro attività.