Nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure hanno arrestato un 20enne per un furto commesso presso un supermercato del posto.

I Carabinieri, inviati dalla Centrale Operativa presso il supermercato a seguito dell’attivazione dell’allarme del sistema antintrusione, scorgevano non lontano dal supermercato un carrello e una persona che, non appena notata la pattuglia, si dava alla fuga scavalcando un cancello.

I Carabinieri riuscivano però a raggiungere e a bloccare l’altro ladro uscito dalla porta sul retro del supermercato. In seguito alla perquisizione personale, il 20enne veniva trovato in possesso di attrezzi da scasso: una chiave, uno spillone e un frangivetro.

Il sopralluogo nel supermercato evidenziava come i malfattori fossero riusciti a entrare forzando e danneggiando una porta sul retro, verosimilmente con un lungo coltello seghettato e un altro martello frangivetro rinvenuti nei paraggi. La refurtiva recuperata, tre carrelli pieni di generi alimentari, bottiglie di vino ed elettrodomestici, del valore di oltre 1.500 euro, veniva immediatamente restituita al responsabile dell’esercizio giunto sul posto. L’arrestato, accompagnato davanti al Tribunale di Alessandria per il giudizio per direttissima, è stato condannato a 4 mesi di reclusione con pena sospesa ed è stato rimesso in libertà. Sono tuttora in corso le indagini per individuare il complice datosi alla fuga.