Gli alunni della 1B linguistico del Liceo Peano di Tortona aderiscono, quest’anno per la prima volta, ad un progetto didattico multiculturale dal titolo “The Middle Ages Throughout Europe” condiviso con una scuola francese, una croata, una spagnola, una greca, una rumena e una portoghese. L’Istituto, infatti, realizza il suo primo “gemellaggio elettronico” con altre scuole europee, nell’ambito del programma Erasmus+ diretto dalla Commissione Europea e implementato dalla sua Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura.

L’esperienza si concretizza nella collaborazione a distanza fra i docenti, che pianificano obiettivi e attività, e nel coinvolgimento diretto degli studenti su una piattaforma informatica sicura, fornita di strumenti pensati per facilitare lo scambio di conoscenze e di idee, lo sviluppo delle tecnologie e l’innovazione.

Gli alunni del Liceo Peano interagiscono con i coetanei europei utilizzando l’inglese e il francese per realizzare produzioni scritte, postano immagini e video e svolgono attività di studio e di ricerca sul periodo medioevale a Tortona e nei suoi dintorni. Sono previsti, inoltre, dibattiti online e gruppi di lavoro, anche composti da studenti di diversi paesi, indagini sui diversi aspetti del Medioevo nelle differenti zone dell’Europa e report conclusivi di riflessione critica.

In un periodo in cui la mobilità è fortemente limitata, il progetto e-Twinning appare indispensabile per aiutare gli studenti a sviluppare abilità linguistiche e per costruire un’autentica consapevolezza interculturale fondata sulla conoscenza di differenti valori sociali, storici e culturali. Il lavoro cooperativo e l’attuazione di processi di cittadinanza attiva, anche attraverso l’uso di piattaforme digitali, sono, infine, uno strumento irrinunciabile per la formazione continua di insegnanti e studenti.

Proff. Paola Torre e Luciana Giuliani