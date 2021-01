Pubblichiamo di seguito parte del messaggio di fine anno di ieri con gli auguri del Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, corredandolo di un importante annuncio che lo stesso primo cittadino ha fatto durate l’ultimo consiglio comunale che riguarda la notizia della costruzione della nuova scuola al rione di San Bernardino della quale non abbiamo ancora illustrato.

“Il 2020, lo sappiamo – ha detto ieri in un messaggio video Federico Chiodi – è stato un anno che ha messo duramente alla prova la nostra città a partire dal personale medico passando per le nostre attività economiche, fino ogni singolo cittadino. Posso solo augurare a tutti i tortonesi di saper affrontare questo 2021 con la forza d’animo che abbiamo saputo maturare in questi difficili mesi e auguro a tutti che il 2021 possa essere un anno di rinascita e un anno sereno per ognuno. Tanti auguri di buon anno a tutti.”

Per quanto riguarda la nuova scuola in viale Kennedy, durante l’approvazione del Bilancio di previsione del 2021, il Sindaco ha spiegato che sono stati inseriti 3 milioni e mezzo di euro per l’edilizia scolastica.

“Sono riferiti alla scuola “Salvo d’Acquisto” di viale Kennedy – ha detto Chiodi – La ricostituzione del polo scolastico nel quartiere San Bernardino è uno degli obiettivi principali che si è data questa Giunta fin dal suo insediamento: nel 2021 sarà completata la progettazione e confidiamo che il progetto possa essere finanziato. Allo stesso modo 2 milioni di euro è la stima dei costi per la scuola dell’infanzia “Sarina” in viale De Gasperi che da diversi anni attende di essere ripristinata: anche in questo caso si sta completando la progettazione in attesa che l’opera possa venire finanziata.”