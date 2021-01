A Novi Ligure sono in arrivo due appuntamenti inseriti nell’ambito del progetto “PartecipAzione”, un programma di incontri finalizzati a favorire la cittadinanza attiva tra i giovani e l’incontro con le Istituzioni.

I laboratori, dal titolo “Politiche e lavoro”, si svolgeranno in modalità online il 22 e 29 gennaio 2021 (con orario 15 – 18) e sono finalizzati alla ricerca di lavoro attiva. Come relatrici sono state chiamate due professioniste del settore: Chiara Pinguello e Marianna Buscaglia. In qualità di consulenti nell’ambito dell’orientamento formativo e della ricerca del lavoro, accompagneranno i giovani nelle scelte relative al mondo professionale. L’obiettivo è quello di condividere con i partecipanti metodi e strategie per la ricerca del lavoro, affrontando le seguenti tematiche: realizzazione del sé, urgenza lavorativa e definizione dell’obiettivo professionale, atteggiamento proattivo, strumenti pratici (quadro etico, auto-candidatura, Cv e colloquio), digital reputation, il web nella ricerca del lavoro, linkedin, buone pratiche.

Gli incontri saranno effettuati tramite l’utilizzo della piattaforma Google Meet. I link di accesso saranno inviati agli iscritti qualche giorno prima dell’avvio del primo incontro. Si richiede l’iscrizione entro il 20 gennaio 2021 al seguente link:

https://www.culturaesviluppo.it/prossimi-eventi

Il progetto PartecipAzione, finanziato dalla Regione Piemonte (L. R. 16/95), è rivolto ai giovani da 15 a 29 anni ed è promosso dal Comune di Alessandria (Assessorato alle Politiche Giovanili) in partenariato con i Comuni di Novi Ligure, Ovada, Castelletto Monferrato, Castellazzo Bormida, Fubine, Cassine, Quargnento, Castelnuovo Scrivia, Solero, ANCI Piemonte, in collaborazione con Associazione Cultura e Sviluppo.