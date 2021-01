Un cittadino di origine nigeriana di 34 anni è stato indagato per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e rifiuto di esibire i documenti.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato accompagnato presso gli uffici di Polizia ubicati in stazione, presso i quali si è fin da subito denudato ed ha assunto una condotta aggressiva, danneggiando così alcuni arredi ivi presenti. Immediatamente bloccato dagli Agenti della Polfer, è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato presso il locale nosocomio.

L’intervento della Polfer rientra nel bilancio settimanale dell’attività della Polizia di Stato nelle stazioni e sui treni in Piemonte e Valle d’Aosta che ha registrato 8 indagati, 3.899 persone controllate di cui 886 positive con precedenti di polizia. 264 pattuglie impegnate nelle stazioni e 22 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. 81 i servizi di vigilanza a bordo di 190 treni. 22 i servizi lungo linea e 39 quelli di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

