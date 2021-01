L’incendio si è verificato ieri sera, venerdì 1° gennaio poco prima delle 20,30 in una casa a Villaromagnano e sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.

Secondo la prima sommaria ricostruzione le fiamme sono state causate da un cattivo funzionamento della canna fumaria: il fumo non fuoriusciva bene dal camino e si è sparso nel solaio, dove si è sprigionato un incendio.

I pompieri hanno lavorato per diverso tempo cercando di salvare tutto quello che era possibile ma alla fine, parte del tetto è stata danneggiata. Si tratta di un grave problema soprattutto perché in caso di forte pioggia o nevicate la copertura provvisoria che è stata collocata, infatti, potrebbe non tenere e creare non pochi problemi.