In questi mesi sono state avanzate parecchie ipotesi intorno alle opere da realizzare attraverso il protocollo di intesa del 12 settembre 2016 per la realizzazione del progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese, onde valorizzare le opportunità legate alla linea AC/AV Terzo Valico dei Giovi.

In proposito si sono portate all’attenzione della cittadinanza diverse formulazioni legate alle produzioni tipiche della nostra zona. Una soluzione definitiva è state presa dalla Giunta. Con deliberazione in data odierna, infatti, si è stabilito che gli interventi individuati dal Comune di Novi Ligure (per un totale di € 4.819.000) sono i seguenti:

• Accademia Enogastronomica del Novese Immobile ex Cavallerizza € 3.459.000

• Pista Ciclabile Mura del Castello € 360.000

• Posteggio Corso Piave € 290.000

• Posteggio Corso Marenco € 290.000

• Mura storiche Castello (percorso Parco) € 420.000

Inoltre si è dato atto che il dirigente del Settore Lavori Pubblici ha provveduto ad inoltrare la scheda tecnica di ognuno degli interventi elencati al Commissario Straordinario di Governo per il Terzo Valico dei Giovi.