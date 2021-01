La Pro Loco di Pozzolo aderisce al bando per la selezione di volontari per il servizio civile nazionale, indetto dal ministero, e rivolto ai giovani fra i diciotto ed i ventotto anni di età. Le persone interessate potranno candidarsi entro l’8 febbraio accedendo direttamente al sito internet https://domandaonline.serviziocivile.it

Informazioni potranno essere chieste alla Pro Loco di Pozzolo la cui sede è in piazza Castello, per telefono al numero 0143418557 o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica prolocopozzolese@live.it

La durata del bando è di 12 mesi, il servizio viene svolto per un totale di venticinque ore settimanali nella quale bisognerà ricoprire le attività richieste dal bando e per il quale viene corrisposto un compenso mensile. Come ogni anno il bando presente un progetto che questa volta si riferisce alla cultura e alla tradizione del cibo e della buona tavola in Piemonte con particolare attenzione alla promozione del territorio nel quale i giovani selezionati presteranno la loro attività..

Per partecipare alla selezione, è richiesto al candidato il possesso della cittadinanza italiana, di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o ancora di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, di reclusione.

Dopo aver effettuato la domanda tramite il portale (https://domandaonline.serviziocivile.it la selezione dei candidati sarà effettuata, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato.

Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio in sede a Torino o,vista la particolare situazione sanitaria, in via telematica.

La Pro Loco di Pozzolo da qualche anno ha avuto quasi sempre giovani che hanno scelto di svolgere il servizio civile nazionale. Le più famose, ma non le uniche, sono probabilmente Pamela Aguiari che successivamente ha ricoperto anche la carica di presidente della Pro Loco e che nel settembre del 2020 è stata nominata quale consigliere dell’associazione e Chiara Pascucci che pure ha fatto parte del direttivo della Pro Loco.

Pamela Aguiari e Chiara Pascucci al termine della loro attività di servizio civile avevano presentato in una manifestazione pubblica, tenutasi presso il castello di Pozzolo, il loro lavoro riguardante le case in terra cruda e la Frascheta. Un lavoro che è consistito anche in un video nel quale si citavano e si illustravano le case in terra cruda presenti a Pozzolo e nella frazione di Bettole completato da una cartina e da una piccola brochure redatta in inglese con riportate le caratteristiche tipiche di queste costruzioni. E, come venne detto nella occasione, essere volontari per il servizio civile nazionale rappresenta una notevole esperienza, una esperienza molto stimolante e arricchente da un punto di vista della persona.

Maurizio Priano