Forse i Commercianti del centro storico di Tortona non la troveranno una notizia favorevole, ma è indubbio che più supermercati e centri vendita ci sono e maggiore è la concorrenza, il tutto con evidenti vantaggi per i consumatori.

Detto questo, a Tortona si apre l’ennesimo supermercato, nella nuova zona commerciale sulla statale per Alessandria poco prima del ponte sul Torrente Scrivia e se non andiamo errati è l’undicesimo in una città di poco più di 27 mila abitanti. E’ un discount (ALDI) ed è il quinto discount dopo U2 (statale per Genova verso Carbonara Scrivia) Eurospin e Lidl (statale per Genova uno a breve distanza dall’altro) ed Ekom in corso Romita.

A questi si aggiungono i già consolidati Iper (al centro commerciale Oasi), Esselunga (corso della Repubblica), il Carrefour (Statale per Genova quasi attaccato a Lidl), la Coop in via Campanella e i due supermercati Gulliver rispettivamente in via Emilia vicino ai Carabinieri e Via Carduccio in pieno centro storico ma a breve distanza dall’Ekom.

Naturalmente a questi si aggiungono i due supermercati che vengono articoli per igiene personale e pulizia: Caddys in largo Borgarelli (a breve distanza dall’Ekom) e Tigotà sulla statale per Genova attaccato a LIdl.

Il nuovo supermercato Aldi ha un’area di vendita di circa 1.100 mq sorge sulla Strada Statale 10 per Alessandria 9 e sarà inaugurato giovedì 28 gennaio.

ALDI, fa parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, e il punto vendita sorge nell’area dell’ex tabacchificio Goggi e dispone di 160 parcheggi gratuiti per i clienti.

Certificato con la classe energetica A4, il negozio è dotato di un impianto fotovoltaico dalla portata di 48,75 kWp e di due colonnine di ricarica per mezzi elettrici da 22 kW.

Il punto vendita ha portato 13 nuove opportunità lavorative, per un totale di 204 collaboratori nei 17 negozi ALDI in Piemonte.