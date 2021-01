Con la Legge di Bilancio 2021 i giorni di congedo obbligatorio per il padre sono stati incrementati da 7 a 10: i neo papà lavoratori dipendenti pertanto hanno l’obbligo, non la facoltà, di astenersi dal lavoro per 10 giorni in occasione della nascita di un figlio.

Tali giornate di astensione sono retribuite al 100% e vanno inderogabilmente godute entro i primi cinque mesi di vita del bambino. Il padre lavoratore deve comunicare con almeno 15 giorni di preavviso al datore di lavoro in forma scritta le giornate in cui intende astenersi dal lavoro per il congedo obbligatorio. Sarà poi il datore a comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite dal neo papà.

La retribuzione è piena e viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga. Il congedo obbligatorio è previsto anche in caso di affidamento o adozione. Oltre al congedo obbligatorio sono previsti anche altri sistemi di tutela della paternità, alcuni da fruire in modo autonomo, altri in alternativa o in modo complementare a quelli previsti per la madre: si tratta del congedo facoltativo di paternità, dei permessi per malattia del bambino, del congedo parentale, dei riposi giornalieri per allattamento.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04