Divulgazione del video “Le parole della Memoria” : un reading letterario con commento musicale originale per non dimenticare l’orrore della Shoah.

ore 9.30 – via Milano – esterno della Sinagoga

L’evento è in collaborazione con Città di Alessandria , Provincia di Alessandria , ANPI-Alessandria e Associazione Memoria della Benedicta .

L’incontro avverrà alle ore 17 su piattaforma Zoom . Per informazioni e prenotazioni: www.isral.it o didattica@isral.it

Di seguito il programma dettagliato del “Giorno della Memoria”, così come declinato per l’edizione 2021 ad Alessandria.

Peraltro, va ricordato come il Consiglio Comunale di Alessandria si sia espresso ancora recentemente su un tema fortemente correlato a quello del “Giorno della Memoria” deliberando lo scorso 17 agosto il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Liliana Segre , Senatrice a vita della Repubblica Italiana, con la seguente motivazione: “nel corso di tutta la Sua vita, con idee, fatti, impegno e sacrificio personale e familiare ha combattuto contro l’intolleranza, l’odio razziale, la violenza fisica e psicologica, l’emarginazione e a favore della cultura dei popoli, dei valori umani e universali di libertà e di solidarietà, affinché la memoria del passato resti di monito e stimolo per tutte le generazioni a venire”.

Formalmente è stata la legge (la Legge n. 211 del 20 luglio 2000 ) ad istituire la solennità civile del “Giorno della Memoria”: una norma approvata con la precisa finalità di ricordare le vittime della Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte nonché coloro che — pur operando in campi e schieramenti diversi — si sono opposti al progetto di sterminio nazi-fascista e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati durante gli anni tristi della dittatura e del secondo conflitto mondiale.

Rispetto agli anni scorsi, si è peraltro concordato con il Responsabile dell’Ufficio Scolastico Territoriale di non prevedere il coinvolgimento “in presenza” degli studenti alessandrini alla commemorazione del 27 gennaio, rinviando a ulteriore data (pandemia permettendo) un momento di riflessione sulla Shoah specificatamente indirizzato alle Scuole, presso il “Carro della Memoria” al “Piazzale Deportati Ebrei” di Alessandria.