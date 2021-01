Ricerca per:

Da lunedì 1′ febbraio la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” riattiva il servizio di prestito e restituzione veloce, con ingresso dal portone principale di via Ammiraglio Mirabello 1.Il servizio è erogato previa prenotazione al numero 0131 821302 oppure alla mail biblioteca@comune.tortona.al.it .