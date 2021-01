Sapere che sulla Terra ci sono Stati in cui la gente è tornata a vivere come prima assembrandosi senza mascherina e senza timore di prendere il virus (come Australia Nuova Zelanda ad esempio) perché è stato debellato grazie alla chiusura delle frontiere (e non solo) e noi costretti a scrivere ogni giorno di infetti, variazioni, bollettini e centinaia di morti, fa davvero rabbia! Così come fa rabbia sapere che ben pochi colleghi mettono in risalto questa situazione, concentrandosi, invece, su una vergognosa crisi politica.

E fa rabbia dover constatare la situazione in cui siamo ridotti anche a livello provinciale dove il virus non dà tregua e continua ad aumentare.

Di seguito pubblichiamo la situazione di oggi con la tabella in alto che mette in evidenza che solo Tortona non registra incrementi di positivi mentre nella tabella che segue la situazione delle città centro zona della provincia con Tortona sempre in alto.