Con ogni provabilità solo dalla prossima settimana riusciremo a capire se effettivamente il contagio è stato in qualche modo bloccato o se lo shopping pre natalizio ha influito con un’impennata; per ora, come si può vedere anche dalle tabelle che pubblichiamo la situazione, per quanto riguarda il numero dei contagi da Covid sembra abbastanza tranquilla e stazionaria.