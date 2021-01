Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

I pazienti guariti sono complessivamente 175.628 ( + 1671 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 15.148 Alessandria, 8.499 Asti, 5.999Biella, 24.337 Cuneo, 13.895 Novara, 92.877 Torino, 6.650 Vercelli, 5.994 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 913 extraregione e 1316 in fase di definizione.

Il totale è ora di 8.043 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1231 Alessandria, 506 Asti, 337 Biella, 920 Cuneo, 667 Novara, 3680 Torino, 375 Vercelli, 257 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono 55i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Le persone in isolamento domiciliare sono 18.630 .

I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.847 ( + 28 rispetto a ieri).

I ricoverati in terapia intensiva sono 187 ( +4 rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi diventa quindi 205.335 , così suddivisi su base provinciale: 18.219 Alessandria, 10.443 Asti, 7.134 Biella, 28.416 Cuneo, 16.083 Novara, 107.484 Torino, 7790 Vercelli, 7016 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1081 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1669 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I casi sono così ripartiti: 287 screening, 645 contatti di caso, 214 con indagine in corso; per ambito: 127 RSA/Strutture socio-assistenziali, 60 scolastico, 959 popolazione generale.

Coronavirus in Piemonte, il bolettino odierno sancisce una situazione stabile