La telefonata alla sede dei Vigili del Fuoco era di una persona visibilmente preoccupata che ha visto del fumo sollevarsi in cielo proveniente da un palazzo nella centralissima Corso Leoniero, proprio a breve distanza dal Duomo e dai giardini e ha dato l’allarme chiamando i pompieri.

E’ accaduto nella giornata di ieri, giovedì 21 gennaio.

Gli operatori del Distaccamento di Tortona sono subito partiti con tutte le attrezzature e pronti ad intervenire per domare le fiamme o capire almeno cosa stesse succedendo, poi per fortuna, una volta giunti sul posto hanno subito compreso che non si trattava di un incendio vero e proprio.

Un rapido sopralluogo sul posto sul posto da dove proveniva il fumo ha permesso di stabilire che in realtà di è trattato di un piccolo inconveniente: una parte del palazzo, infatti è in ristrutturazione e, a quanto pare, per un disguido, all’interno del cantiere hanno preso fuoco diversi fogli carta. Un piccolo incendio sempre sotto controllo e subito domato dagli operai del cantiere, quindi l’intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona è stato praticamente inutile e clasificato come “Falso allarme”.

Meglio un falso allarme, però, che un incendio non segnalato, per cui, nel dubbio, meno avvisare. Sempre.