Nei giorni successivi, gli operatori della Polizia Stradale hanno controllato anche un altro autoarticolato di proprietà di una ditta della Provincia di Foggia sul quale è stata riscontrata un’alterazione del sistema di antinquinamento per motori diesel denominato AdBlue.

L’autista ha subìto il ritiro della patente di guida e nei suoi confronti è stata elevata una sanzione di euro 1732; il datore di lavoro, verrà invece denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per l’omissione di cautele sul luogo di lavoro.

Nelle ultime settimane gli Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Alessandria Ovest hanno eseguito molteplici controlli lungo tutta l’autostrada A/21 Torino-Piacenza, in particolare al casello di Alessandria Ovest dove è stato sottoposto a controllo un autoarticolato di proprietà di una ditta del cuneese con alla guida un autista della Provincia di Torino.

Proseguono i mirati controlli a tutti i veicoli in transito da parte della Polizia Stradale di Alessandria lungo le arterie autostradali e provinciali alessandrine.