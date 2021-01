Brillante intervento dei Vigili del fuoco che alle 23 di ieri sera il personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Casale Monferrato e personale TAS ( topografia applicata al soccorso ) del Comando di Alessandria unitamente al nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco e al nucleo Droni sono intervenuti nel comune Gabiano per la ricerca di una persona anziana scomparsa.

Alle 3 di notte i pompieri anche con l’ausilio della termocamera in dotazione, rinvenivano l’uomo scomparso, in stato di ipotermia, disteso in un campo agricolo. L’uomo veniva prontamente soccorso ed affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso.

Sul posto erano presenti anche alcune pattuglie dei Carabinieri che hanno collaborato alle ricerche.