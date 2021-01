Ricerca per:

Sono in corso ulteriori accertamenti. I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno pianificato ulteriori controlli alla circolazione stradale al fine di intensificare l’attività preventiva volta alla repressione di analoghi eventi delittuosi.

L’attività si è conclusa con il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Alessandria di quattro persone per il reato di ricettazione.

I mezzi che vedente nelle immagini e il cui valore supera i 200mila euro , sono stati sottoposti a sequestro in attesa di essere restituiti agli aventi diritto.

Gli immediati approfondimenti svolti dai Carabinieri permettevano di individuare i due capannoni da cui i mezzi erano stati prelevati poco prima, all’interno dei quali veniva rinvenuta ulteriore refurtiva consistente in un camion Iveco Stralis, rubato a Novi Ligure nella notte tra l’1 e il 2 novembre scorso, un rimorchio Merker, asportato in Castelnuovo Scrivia tra il 16 e il 19 ottobre, nonché un’autovettura Toyota asportata a Milano il 12 ottobre 2020.

Brillante intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona, che a seguito degli accertamenti successivi al controllo di un autoarticolato che trasportava un trattore agricolo New Holland e un camion Iveco Magirius 400, hanno scoperto che i mezzi erano provento di due furti avvenuti a Sona (VR) e Castelnuovo del Garda (VR) il 26 e il 28 ottobre 2020.