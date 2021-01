AlessandriaSalute è il nome del nuovo canale di informazione che l’Azienda Ospedaliera di Alessandria e l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Alessandria hanno attivato su Telegram.

Dalla collaborazione tra le due aziende, che già condividono il percorso di riconoscimento a IRCCS per le Patologie Ambientali e il Mesotelioma, nasce uno strumento rivolto a tutti i cittadini che permette di ottenere informazioni sulla sanità locale in modo rapido, diretto e autorevole.

Telegram è una applicazione per smartphone dedicata alla messaggistica istantanea, molto simile a WhatsApp o ai più convenzionali SMS, e che in più fornisce la possibilità di creare canali aperti a tutti.



AlessandriaSalute offre aggiornamenti quotidiani sull’andamento della pandemia e sulle iniziative che le aziende sanitarie stanno attuando per contrastarla: un servizio aggiuntivo dunque rispetto al canale Telegram dell’Azienda Ospedaliera (https://t.me/aoalessandria) che già propone ai suoi iscritti informazioni utili sui servizi e sugli eventi dell’Ospedale di Alessandria.



Per ricevere le informazioni è sufficiente, una volta scaricata l’app, cercare AlessandriaSalute nel campo di ricerca e cliccare sul tasto “unisciti” una volta selezionato il canale. L’applicazione è scaricabile sia per Android sia per IOS.

È possibile trovare il canale AlessandriaSalute a questo link: https://t.me/alessandriasalute.