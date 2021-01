Un articolo scritto da alcuni colleghi che non tratta certo bene i tre Vigili del Fuoco deceduti a Quargnento e ha suscitato l’indignazione di tante persone nonché quella di tanti tortonesi. Un articolo che non condividiamo perché il nostro modo di fare giornalismo è diverso, ma ogni giornale – visto che siamo ancora in regime di Democrazia – è libero di pubblicare ciò che ritiene giusto, anche se i suoi scritti possono suscitare le reazioni più varie e più disparate.

E la reazione che quell’articolo ha suscitato nel gruppo ultras “Gruppo Disagio Tortona” del Derthona calcio è stata riassunta in questo striscione appeso stamattina davanti alla sede dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.

Ci eravamo ripromessi di non trattare questo argomento per non dare spazio (e pubblicità gratuita, visto che adesso molti acquisteranno quel giornale) e abbiamo anche cestinato un paio di comunicati stampa che citavano il giornale in questione, ma questo striscione non possiamo ignoralo.



“Non ci sarebbe nulla da aggiungere a questa foto – dicono alcuni ultas – siamo vicini alle famiglie dei pompieri e disprezziamo questo tipo di giornalismo che deve fare notizia a tutti i costi e non rispetta la vita e l’onore di questi eroi!”

Noi ci schieriamo dalla parte dei Vigili del Fuoco, gli unici che, da quando esistono i giornali, hanno sempre fatto il possibile per fornire le notizie a noi giornalisti, ma soprattutto – e questa è la cosa più importante – mettono quotidianamente a rischio la loro vita per tutelare quella degli altri e chi fa questo, a nostro avviso, va sempre e comunque difeso.

A prescindere.