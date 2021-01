La situazione non è certo delle migliori ma quando si vedono frotte di giovani (ma non solo), spesso senza mascherina uno attaccati all’altro, affollare strade strette come via Emilia nord così come avvenuto ieri pomeriggio, allora si comprende il motivo per cui la città di Tortona in questa “ripresa” da terza, possibile, ondata non stuia affatto bene.

Il numero dei positivi, come accertato dal Comune, infatti, continua ad aumentare. I dati del contagio di oggi, sabato 16 gennaio, a Tortona, infatti, sono i seguenti: 70 (+4 rispetto a ieri) persone residenti in città risultano positive, 53 ( = ) sono in quarantena e 191 (+1) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: 77 (+2) pazienti ricoverati, di cui 7 ( = ) in terapia intensiva e 2 ( = ) in semintensiva.

La situazione, rispetto ai giorni precedenti, inizia a preoccupare: ieri, venerdì 15 gennaio infatti erano 66 (+4 rispetto a giovedì) le persone residenti in città che risultavano positive, 53 (-3) erano in quarantena e 190 (+1) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: era di 75 (+1) pazienti ricoverati, di cui 7 (+2) in terapia intensiva e 2 (+1) in semintensiva.

Giovedì, i dati del contagio a Tortona, erano i seguenti: 62 (+1) persone residenti in città risultavano positive, 56 (-2) sono in quarantena e 189 (-3) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: era di 74 (-1) pazienti ricoverati, di cui 6 ( = ) in terapia intensiva e 1 ( = ) in semintensiva.

Insomma una situazione non buona che merita tutta l’attenzione possibile.