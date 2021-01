La notizia è ufficiale ma i contorni sono ancora poco chiari e proprio mentre scriviamo i Carabinieri della compagnia di Tortona stanno facendo luce su quello che è accaduto in una casa nel Comune di Sale, dove due giovani di 15 anni sono rimasti gravemente feriti per colpi di arma da fuoco e adesso si trovano in fin di vita in ospedale.

Si tratta di due giovani nomadi, giostrai, ricoverati in gravissime condizioni in Rianimazione, dove stanno lottando fra la vita e la morte.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei militari di Tortona e non è stato ancora accertato dai Carabinieri che si tratti di una sparatoria dovuta a divergenze familiari o semplice incidente dovuto al maneggio improprio di armi da fuoco.

Le notizie ufficiali, al momento, riguardano solo il ferimento dei due giovani e i motivi sono ancora al vaglio dei Carabinieri. Le armi hanno effettivamente sparato ma se si sia tratto di un incidente, un’azione premeditata o meno, scaturita da un litigio, oppure altro, questo verrà accertato solo nelle prossime ore.

Abbiamo atteso un po’ prima di dare la notizia perché come noto, a differenza di tanti altri giornali, a noi non piace pubblicare “notizie flash” appena si viene a conoscenza di un fatto per poi “tornarci su” e magari scrivere cose completamente diverse dalla prima stesura, ma cerchiamo sempre di fornire notizie precise nonché confermate da fonti ufficiali, e queste, al momento, sono ancora frammentarie: le uniche certezze sono il ferimento dei due giovani 15enni, per colpi di arma da fuoco e basta.

Tutto il resto per ora, sono soltanto ipotesi o congetture, per cui ci fermiamo qui, riservandoci un ulteriore articolo quando sarà possibile sapere qualcosa di più certo e preciso.