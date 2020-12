Ancora una volta Rotary Club Tortona si fa promotore di un’importante collana di eventi che vede i giovani tortonesi al centro di un piano di formazione ed orientamento professionale ad altissimo livello. In questo momento di crisi sanitaria ed economica globale, le necessarie misure di prevenzione e contenimento ed il conseguente stravolgimento dei consueti ritmi di vita e di interazione innescano un diffuso senso di dolore e sfiducia, soprattutto fra i giovani, che vedono il proprio futuro in una prospettiva quanto mai sfocata e venata di incertezza. Uno spunto di reazione positiva è nello spirito di AVANGUARDIA DIGITALE, Masterclass benefica dedicata al Marketing e all’iniziativa voluta appunto da Rotary ed alla cui organizzazione ha attivamente contribuito Luca Matteo Barberis di Rotaract Club Tortona, ex-allievo del corso di Amministrazione, Finanza e Marketing dell’I.I.S.Marconi, brillantemente laureato in Economia e Management presso l’Università di Pavia con Master di Marketing Management all’Università Cattolica di Milano.

Pensato per gli studenti universitari, ma aperto anche ai giovani delle scuole superiori tortonesi, l’evento assume un forte valore formativo e orientativo, ma costituisce anche un’iniezione di fiducia e di concretezza e un’occasione di crescita per gli studenti e le studentesse che si accingono a proseguire gli studi o a inserirsi nel mondo del lavoro. Ambitissima la partecipazione, riservata ai più meritevoli e che ha visto l’adesione di più di 100 partecipanti, tra cui una quindicina di alunni dell’I.I.S. Marconi, selezionati dai docenti coordinatori in base a rendimento ed attitudine, e che incontreranno on line, da dicembre a marzo 2021, 12 professionisti di settore altamente qualificati nel contesto marketing e comunicazione d’azienda nazionale ed internazionale.

Il ricco calendario di incontri, tutti validati come Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, vedrà gli interventi di figure del calibro di Luciano Cantoni, Head Digital Marketing Solution di Google; Elena Barbieri, Archetypal Branding Expert e Docente all’Università Cattolica di Milano; Alessandro Stornelli,Digital & Innovation Project Specialist di Ferrari; Lorenzo Artico, Global Community Manager di Oakley; Chiara Bacilieri, Head of Data – Lifeed e Docente all’Università Cattolica di Milano; Elena Viezzoli, Imprenditrice, Manager & Start-up Advisor; Andrea Saletti, Web Marketing Manager & Neuromarketing Specialist; Marketing Espresso, Agenzia di Social Media Marketing Antonio Laudazi, Innovation Manager & Ar/Vr Specialist; Mariano Diotto, Brand Strategist & Neurobranding Expert; Yari Brugnoni, Co-Founder di Ninjalitics ed infine Umberto Callegari, Chief Digital Officer Consulting di Microsoft

Ad aprire l’intenso programma di lavoro di Avanguardia Digitale, domenica 06 dicembre, è stato Luciano Cantoni, Head Digital Marketing Solutions di Google, che ha incentrato il proprio intervento sulla Digital Transformation: con un intervento dal titolo: “Cambiare con la Digital Transformation: il marketing nell’era digitale“. Cantoni ha evidenziato come la pandemia di Coronavirus abbia ulteriormente accelerato un processo, peraltro già in corso, di trasformazione delle abitudini di acquisto, che porta i consumatori a scegliere come principale mezzo di acquisto le piattaforme online e a fare sempre più affidamento sulle informazioni reperite in rete per stabilire quali prodotti comprare. Il ricorso al Click&Collect, sistema che permette di prenotare un prodotto online e passarlo a ritirare nello store, permette inoltre di evitare di trascorrere troppo tempo all’interno del negozio, diminuendo così il rischio di esporsi al virus. La praticità di questi metodi non verrà meno una volta terminata la situazione di emergenza e la clientela continuerà ad utilizzarli. La continua evoluzione del mercato impone così alle aziende che vogliono risultare competitive di rendere più immediato il rapporto con i clienti, adeguando ed aggiornando la propria immagine e la presenza online, curando in particolar modo gli aspetti che permettono ai consumatori di migliorare la propria esperienza di acquisto.

Gli spunti offerti da Cantoni hanno coinvolto i partecipanti, soprattutto coloro che hanno orientato i loro studi al marketing ed al mondo dell’azienda, scatenando un intenso dibattito ed un vero e proprio “bombardamento” di domande al relatore. Grande aspettativa, quindi, per i prossimi incontri ed appuntamento, domenica 13 dicembre, con Elena Barbieri e l’analisi degli archetipi motivazionali : alle radici del Purpose!

Teresa Maria BAGGINI – 5^AR Amministrazione, Finanza e Marketing