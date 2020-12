Mirabello Monferrato

I Carabinieri di Occimiano, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un 47enne con precedenti di polizia per furto aggravato e accesso abusivo a un sistema informatico. L’uomo, dipendente della banca “Unicredit”, dopo avere sottratto le credenziali di accesso dei clienti, accedeva abusivamente al sistema informatico dell’istituto di credito e disponeva operazioni di rimborso titoli in danno di due pensionati. A seguito dei riscontri investigativi, il maltolto è stato rimborsato dall’istituto bancario alle ignare vittime.

San Salvatore Monferrato

I Carabinieri di San Salvatore hanno deferito in stato di libertà per truffa continuata un 44enne con pregiudizi di polizia che, utilizzando un consolidato modus operandi, metteva in vendita su sito on-line dei bancali di pellets, riuscendo a carpire la fiducia di otto ignari acquirenti che, dopo avere pagato con accrediti elettronici complessivi 15.000 euro, non ricevevano la merce.