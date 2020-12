Ricerca per:

Durante la notte, dopo aver danneggiato una paratia in plastica, l’uomo si è introdotto all’interno di un ristoranta ubicato sul “Porto Vecchio”, ma il movimento è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri impegnata nel servizio di controllo del territorio: i militari, avviata la perlustrazione esterna ed interna del locale, hanno scorto l’individuo nascosto dietro un frigorifero. L’intervento tempestivo ha impedito al giovane di asportare quanto presente all’interno dell’esercizio commerciale; successivamente è stato trasferito in caserma.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo hanno arrestato in flagranza un cittadino pakistano 23enne, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché resosi responsabile di tentato furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale.

Tenta di rubare in un ristorante a sanremo, arrestato dai Carabinieri