Nei giorni scorsi si è svolto l’Open Day in presenza all’Istituto Santachiara di Tortona. Le famiglie che si erano registrate all’evento hanno potuto visitare la scuola nel rispetto delle regole anti-Covid, interagendo con i docenti e gli allievi presenti nei laboratori professionali, impegnati in una lezione di pratica.

Gli ospiti hanno potuto visitare le aule didattiche verificando spazi e attrezzature, ascoltare la presentazione dei piani di studio e delle metodologie di apprendimento oltre alla narrazione dei progetti extracurricolari.

Il tour dei laboratori si è concluso con la consegna del gadget dei diversi settori professionali: il balsamo labbra Santachiara per l’Estetica, il dolce di Natale per la Cucina e il Cocktail sottovuoto da asporto per la Salabar.

Per il prossimo anno scolastico il Santachiara manterrà la stessa offerta formativa:

• operatore della ristorazione – preparazione degli alimenti e allestimento piatti

• operatore della ristorazione – allestimento sala e somministrazione piatti e bevande

• operatore del benessere – erogazione dei servizi di trattamento estetico

Ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale si aggiunge anche il Quarto Anno di Diploma Professionale.

Le visite al Santachiara proseguiranno anche a Gennaio 2021 con l’iniziativa “Weekly Open Lab” che prevede la possibilità di partecipare alle attività dell’Istituto tutti i lunedì e i martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:00, previa prenotazione tramite tel. 0131/862335 e tramite email: segreteria.tortona@santachiaraodpf.it