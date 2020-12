Nella giornata di ieri, martedì 1° dicembre personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria col distaccamento di Acqui Terme e un Funzionario di Guardia, sono intervenuti in località Ponti per supporto tecnico per la rimozione di una cisterna di GNL (Gas Naturale Liquefatto) vuota ma non bonificata che risultava fuori dalla carreggiata a seguito di incidente stradale.

Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per circa due ore.

Sul posto erano presenti i Carabinieri della locale stazione e personale del soccorso stradale.