Un sanremese minorenne è stato tratto in arresto dagli uomini della Sezione Investigativa del Commissariato di Sanremo per detenzione di stupefacenti e per possesso illegale di armi e munizioni.

Gli uomini della Polizia Giudiziaria già da tempo avevano ricevuto segnalazione circa il coinvolgimento di alcuni ragazzi minorenni nel mercato dello stupefacente ed i movimenti del giovane sedicenne erano attentamente monitorati proprio per verificare la fondatezza dei sospetti sul suo conto. Nella giornata di ieri, nel corso di una perquisizione effettuata al domicilio del ragazzo, alla presenza dei genitori, venivano rinvenuti 300 grammi di marijuana e tutto il materiale per il confezionamento (sacchetti di plastica, bilancini, perfino un’apposita imbustatrice). Inoltre, occultata all’interno di un armadio, veniva rinvenuta e sequestrata anche una serra artigianale per la coltivazione casalinga della marijuana, completa di lampada a infrarossi e un ventilatore per l’adeguata areazione delle piante. Nel corso della perquisizione, infine, gli investigatori della polizia giudiziaria rinvenivano e sequestravano, ben nascoste in uno zaino, una rivoltella e 50 cartucce calibro 38, tutte detenute illegalmente dal minore.

Il giovane, considerata l’estrema gravità della sua condotta, veniva tratto in arresto e messo a disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Genova per le opportune determinazioni dell’Autorità Giudiziaria minorile.

L’operazione si inserisce nell’ambito degli specifici servizi di repressione dei reati in materia di stupefacenti disposti dal Questore di Imperia su tutto il territorio della Provincia, durante il periodo delle festività, nonché nell’ambito dell’attività di prevenzione a tutela delle fasce deboli.