Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

“Inoltre – ha aggiunto Riolfo – nel Piano assunzioni 2021 sono state inserite le figure professionali necessarie a tale scopo. In particolare medici specializzati in Ginecologia, oltre alle ostetriche.”

“In allineamento con l’attuale Piano della rete ospedaliera ligure e con il vigente atto aziendale dell’Asl 1, la direzione generale ha ufficialmente confermato che, alla conclusione dei lavori, prevista per la prossima primavera, sarà ripristinato il punto nascita presso l’ospedale di Sanremo, che verrà completamente rinnovato. Di conseguenza, verranno mantenuti attivi i punti nascita di Imperia e Sanremo. Un impegno che stamane in consiglio regionale ha confermato anche il presidente della giunta Giovanni Toti”.