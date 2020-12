Ricerca per:

La sospensione sarà in vigore da domani, 10 dicembre, sino al 17 gennaio 2021.

Le Ferrovie Federali Svizzere hanno disposto lo stop al transito di tutti i treni diretti verso l’Italia per motivi di sicurezza legati all’emergenza da Covid-19.

Rinviata a gennaio la fermata dell’Eurocity dalla Svizzera a Tortona: il treno non c’è