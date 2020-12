I Carabinieri di Ovada, a conclusione delle indagini scaturite in seguito alla presentazione di una denuncia-querela sporta dalla parte lesa, hanno deferito in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia il marito 27enne, albanese con pregiudizi di polizia, responsabile di avere posto in essere nel corso dell’ultimo anno ripetuti maltrattamenti, consistiti in percosse e minacce, nei confronti della denunciante.

I Carabinieri di Acqui Terme, a conclusione degli accertamenti scaturita dalla denuncia querela presentata dalla parte lesa, hanno deferito in stato di libertà per furto con destrezza un 47enne senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia, il quale, dopo essere entrato in un esercizio commerciale del centro, approfittando della momentanea distrazione della titolare, le asportava il telefono cellulare appoggiato sul bancone di vendita.