Novi Ligure scavalca Alessandria come numero di positivi sulla popolazione, mentre Tortona rimane sempre all’ultimo posto. La situazione è in miglioramento praticamente dappertutto ma non bisogna abbassare la guardia anche perché alla luce degli assembramenti che si stanno registrando per le feste natalizie, una Terza ondata è probabilmente dietro l’angolo.

Di seguito la tabella con le variazioni di ieri, in alto quella aggiornata sulle sette città centro zona della provincia di Alessandria. Ringraziamo il Comune di Alessandria per fornire i dati delle sette città.