Giovani con gli attributi. A prescindere da quello che alcuni possono pensare, gli attivisti di Azione Tortona anche quest’anno hanno dimostrato che con un po’ di buona volontà e un po’ di ore dedicate agli altri, è possibile far felice anche le persone meno abbienti e in questo periodo, visto che siamo a Natale, i bambini bisognosi, soprattutto.

E’ stata infatti un successo la raccolta dei giocattoli da distribuire ai bambini per le feste natalizie. Nei giorni scorsi sono stati raccolti e oggi, vigilia di Natale, distribuiti.

“Grazie al grande cuore dei tortonesi, abbiamo raccolto centinaia di giocattoli – spiega Andrea Mantovani, presidente di Azione Tortona – distribuiti oggi ai centri ospedalieri e orfanotrofi della zona. Il gesto, che abbiamo deciso di fare come negli anni scorsi, oltre a regalare un sorriso in più ai bambini, ha avuto anche l’obiettivo di risvegliare lo spirito comunitario e solidale dei cittadini, ancora di più in un periodo di emergenza come questo”.

“I nostri auguri natalizi – conclude Mantovani – vanno soprattutto a questi bambini e a tutti coloro che donano il proprio tempo nel volontariato. Per noi l’attivismo sociale e la militanza politica sono la base fondamentale dello spirito umano”.

Se ci fossero più giovani che dedicano attenzioni agli altri come fanno loro, probabilmente il mondo sarebbe migliore.