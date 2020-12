Anche la Croce Verde Casale è una di quelle associazioni in cui si potrà svolgere il Servizio Civile Universale.

Sarà possibile presentare la domanda fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 tramite la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile con PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Basterà eseguire poche semplici operazioni per scegliere la Croce Verde Casale.

Per partecipare al bando è indispensabile accedere alla piattaforma DOL utilizzando lo SPID, il sistema di identità digitale. Si suggerisce quindi di attivarsi fin da subito per crearsi la propria identità digitale in moto tale da esser pronti non appena sarà pubblicato.

Per maggiori informazioni sullo SPID si consiglia di visitare il sito https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid