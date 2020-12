I Carabinieri del NORM di Alessandria hanno tratto in arresto un 33enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 24 dicembre dal GIP del Tribunale di Alessandria in seguito alla richiesta di aggravamento della misura cautelare già in atto a carico dello stesso, il quale aveva più volte violato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, rendendosi responsabile di episodi di stalking e, in ultimo, nei giorni del 21 e del 23 dicembre, dell’aggressione e delle minacce nei confronti del titolare di un bar cittadino e del ferimento di un parente dello stesso, attinto con quattro colpi di pistola ad aria compressa.

Al termine delle formalità di rito, il 33enne è stato accompagnato presso la casa circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria