Ricordiamo che diverse sono le novità sul sito del Comune di Tortona che è possibile consultare cliccando sul banner in Home di Oggi Cronaca oppure al link https://www.comune.tortona.al.it/.

Tra le varie notizie quelle che riguardano le norme attualmente in vigore sull’emergenza Covid (https://www.comune.tortona.al.it/governo-italiano-presidenza-del-consiglio-dei-ministri) oppure il Bando di concorso pubblico per 1 posto di Agente di Polizia municipale – cat. C a tempo pieno e indeterminato (https://www.comune.tortona.al.it/bando-di-concorso-pubblico-per-1-posto-di-agente-di-polizia-municipale—cat-c-a-tempo-pieno-e-indet) o ancora le notizie sulla Proroga validità documenti di riconoscimento e di identità al 30 aprile 2021 (https://www.comune.tortona.al.it/proroga-validita-documenti-di-riconoscimento-e-di-identita-al-30-aprile-2021) e molte altre.