L’istituzione d’un nuovo collegamento internazionale, in accordo tra le ferrovie elvetiche ed italiane, da domenica scorsa è una realtà. Con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario 2021 è stato attivato il servizio eurocity Zurigo – Genova con fermata a Tortona.

Per noi – affermano gli esponenti dell’associazione per il potenziamento della stazione di Tortona – si tratta d’un evento storico, in quanto da qualche decennio a Tortona non era più prevista alcuna fermata di treni internazionali.

È senza dubbio un’occasione da non perdere per lo sviluppo del nostro territorio e per il rilancio della locale stazione come principale riferimento piemontese sulla direttrice Genova – Milano.

Questo importante risultato, tuttavia, rappresenta un’impegnativa sfida per tutti gli attori pubblici e privati interessati allo sviluppo economico del nostro territorio, che può trovare nuove ragioni per il suo rilancio.

Per quanto riguarda, poi, l’obiettivo di valorizzare la stazione di Tortona questo primo traguardo sta a dimostrare la possibilità di prevedere nuove fermate di treni a lunga percorrenza e alta velocità, e quindi non si dovrà certo ritenersi soddisfatti ma continuare a lottare per l’affermazione della valenza strategica del polo logistico/ferroviario tortonese.

In conclusione, un plauso va a tutti coloro che nelle Ferrovie e nelle Istituzioni Pubbliche si sono adoperati per rendere possibile questo nuovo collegamento.

Associazione per il Potenziamento della Stazione Ferroviaria di Tortona IL PRESIDENTE Alessandro Scaccheri