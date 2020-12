È stato aperto ufficialmente questa mattina, lunedì 21 dicembre 2020, il nuovo parcheggio di Borgo Ala. La nuova area, realizzata dove sorgeva la scuola media Leardi, a ridosso della piazzetta con Giuseppe Palena, ha un’ampia zona destinata alla sosta dei veicoli e uno spazio destinato alla Commissariato di Polizia. Il tutto circondato da marciapiedi alberati.

«Con quest’opera – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi – restituiamo un importante spazio all’intero quartiere di Borgo Ala, andando a risolvere una criticità, quella dei posti auto, che da molti anni era evidenziata dagli abitanti e da chi lavora in zona».

Il nuovo parcheggio ha ben 102 posti auto (di cui 2 per disabili), 4 posti moto e 25 stalli per le auto del vicino Commissariato di Polizia: «L’intervento, avviato dalla precedente Amministrazione, ha visto un costo di 550 mila euro, in parte finanziati dallo Stato – ha sottolineato il vicesindaco Emanuele Capra – Un investimento che andrà a vantaggio del quartiere, ma non solo: infatti è da ricordare che i posti che erano riservati al Commissariato in piazza Statuto, ora saranno liberi. In più è stato previsto l’ingresso e l’uscita dei mezzi della Polizia non più in piazza Statuto, ma su piazza don Palena».

Il parcheggio è interamente illuminato a led e sono stati piantumati alberi sia all’interno sia sul perimetro, dove saranno anche installati, nel nuovo anno, gli arredi urbani.