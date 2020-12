I Carabinieri di Molare hanno deferito in stato di libertà per falso ideologico e sostituzione di persona un 43enne con pregiudizi di polizia che, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, dichiarava falsamente la propria identità, sottoscrivendo documentazione mendace al fine di eludere ulteriori controlli. Suo malgrado, i Carabinieri riuscivano a identificarlo, appurando che lo stesso si era posto alla guida pur non essendo titolare di patente di guida.

I Carabinieri di Spigno Monferrato, al termine degli accertamenti scaturiti dalla denuncia-querela sporta dalla parte lesa, hanno deferito in stato di libertà per minaccia un 57enne che, nel corso di un diverbio occorso per futili motivi, minacciava la denunciante.

I Carabinieri di Sezzadio, al termine degli accertamenti scaturiti dalla denuncia-querela sporta dalla parte lesa, hanno deferito in stato di libertà per violazione degli obblighi di assistenza familiare un 35enne che, dall’agosto 2019, aveva fatto venire meno i mezzi economici di sostentamento alla moglie e ai due figli minori.