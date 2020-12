I dati del contagio ieri martedì 15 dicembre, a Tortona, sono i seguenti: 76 (-3) persone residenti in città risultano positive, 64 (-18) sono in quarantena e 164 (-1) in isolamento fiduciario. Invariata la situazione presso l’Ospedale di Tortona: sono 99 ( = ) i pazienti ricoverati, di cui 7 ( = ) in terapia intensiva e 3 ( = ) in semintensiva.

Ottima notizia e speriamo possa continuare così. Di seguito la situazione nei maggiori centri della provincia.