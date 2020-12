Sarà sicuramente un evento unico quello in programma per domenica prossima, 20 dicembre. Dalle ore 17,30, infatti, il Teatro Municipale riaprirà i battenti per il Concerto di Natale 2020, ma lo farà solo per i musicisti, perché il pubblico potrà godersi lo spettacolo unicamente collegandosi alla pagina Facebook della Città di Casale Monferrato.

«Quest’anno l’emergenza sanitaria ci ha costretti a rivedere completamente le modalità di fruizione degli eventi culturali – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – e così anche per il Concerto di Natale proporremo un evento assolutamente inedito: la bellezza e l’unicità del nostro Teatro Municipale farà da cornice alla diretta Facebook dell’esibizione di tre assoluti talenti del Monferrato Classic Orchestra, con un programma che spazierà da Bach a Corelli e da Boccherini a Vivaldi. Un appuntamento da non perdere!».

Rebecca Scuderi e Giulio Franchi, violini e Martino Olivero, violoncello, diretti dal maestro Cesare Zanfini, proporranno:

J. S. Bach, concerto per due violini BWV 1043

A. Vivaldi concerto per Violino in Re Maggiore RV121

L. Boccherini, cello concerto in Sol maggiore G 480

A. Corelli, concerto per la notte di Natale op. 6 n. 8

Per assistere al concerto del Monferrato Classic Orchestra sarà sufficiente collegarsi alle ore 17,30 di domenica 20 dicembre alla pagina www.facebook.com/CittaDiCasaleMonferrato.